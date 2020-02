Lichaam in Nieuwe Maas van vermiste Rotterdammer Rebert

Het stoffelijk overschot dat zondagmorgen bij de Erasmusbrug in het water is gevonden, is van de vermiste Rebert Fairbairn uit Rotterdam. Dat heeft de politie zojuist bevestigd. Ze sluit uit dat Rebert door een misdrijf is omgekomen.

De 37-jarige Rebert verdween in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 januari. Hij was voor het laatst gezien in zijn huis aan de Putsebocht waar hij in een woongroep woonde.

Familie en politie maakten zich al snel zorgen na zijn verdwijning. Rebert was verminderd zelfredzaam en had medicijnen nodig. Daarnaast was hij erg overstuur doordat zijn zus Raisa in het ziekenhuis vocht voor haar leven. Zij was enkele dagen voor zijn verdwijning in het water van de Rijnhaven gevonden. Op donderdag overleed ze.

De schipper van een watertaxi zag het lichaam van Rebert zondag in de Nieuwe Maas drijven en sloeg alarm. Toen het aan land was gebracht, werd duidelijk dat het stoffelijk overschot al langere tijd in het water had gelegen.

De familie maakte het overlijden van Rebert zondagmiddag zelf bekend via Facebook.