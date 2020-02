Geen corona-angst, wel medeleven op Chinees Nieuwjaarviering Rotterdam

Chinese Rotterdammers over coronavirus: 'Mensen spreken elkaar moed in'

De Chinese gemeenschap in Rotterdam maakt zich niet heel veel zorgen over het coronavirus. Sommige bezoekers van de viering van het Chinees Nieuwjaar in Rotterdam droegen zaterdagmiddag wel mondkapjes.

"Voor mij is er niets anders, omdat het in China nog steeds beperkt is en het virus nog niet naar Nederland is gekomen", zei een bezoeker zaterdag tegen Rijnmond. "Dus wij leven met hen mee. Het is ontzettend triest eigenlijk, zeker in deze periode."



Een ander heeft vooral wantrouwen over de mededelingen rond het virus door de Chinese overheid.

"Ik ben niet bijzonder bezorgd op dit moment, maar als je het nieuws bekijkt, denk ik dat de overheid probeert om het minder erg te doen laten lijken dan het is. Natuurlijk begrijp ik dat er geen paniek moet komen, maar we moeten maatregelen nemen om onszelf te beschermen."



De viering was zaterdag op en rond de West-Kruiskade in Rotterdam. Ondanks de dreiging van het coronavirus, probeerde iedereen toch gewoon feest te vieren.

"Ik ben niet zo bezorgd, omdat het hele sterke mensen zijn in China. Kijk maar naar de video's op Facebook. Mensen spreken elkaar moed in en dat is goed om te zien. Alles komt goed."