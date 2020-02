Emile Schelvis over Feyenoord: 'Liverpools idee van voetbal kan handvat zijn voor de toekomst'

Trainer Dick Advocaat speelt volgens hem wel het voetbal dat bij Feyenoord past. "Het is fysiek, weerbarstig en regelmatig zitten er ook leuke en mooie elementen in. Maar er zitten soms ook elementen in waarvan je denkt: gaat dit wel goed?", zegt Schelvis op Radio Rijnmond.

De Liverpool-manier

Schelvis maakt een opvallende vergelijking, met een duidelijke kanttekening. "Ik zit wel eens naar Liverpool te kijken en dan zou je zeggen: die zijn onaantastbaar. Maar die krijgen ook enorm veel kansen tegen, tegen bijvoorbeeld Southampton. Maar die winnen die wedstrijden wel gewoon allemaal.

Natuurlijk spelen daar Mo Salah, Georgino Wijnaldum en Virgil van Dijk. Je moet Feyenoord in dat perspectief ook drie à vier klasses lager inschalen. Maar het idee van voetbal is: vleugelverdedigers die op moeten kunnen komen, een vast blok van twee spelers die vooral verdedigend zijn, een heel sterke keeper (en die begint Feyenoord te krijgen) en een centrale man op het middenveld met de punt naar achter. Dat is Fer bij Feyenoord en bij Liverpool is dat Fabinho of Henderson.

Je hebt dienstige middenvelders die veel bij de spitsen komen, maar vooral de drie aanvallers moeten het verschil maken. Dat idee van voetbal en hoe een club positioneel voetbalt, zou een handvat kunnen zijn voor Frank Arnesen richting de jeugdopleiding en de scouting. Daar kan je de komende jaren mee vooruit en Feyenoord heeft gewoon veel behoefte aan die duidelijkheid."

