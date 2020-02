Vera Koenen blijft bij Sliedrecht Sport: 'Europees verder komen is hét doel'

Vera Koenen blijft nog een jaar de trainer van de volleybalsters van Sliedrecht Sport. Haar functie blijft te combineren met haar werk bij de politie. Koenen vindt dat Sliedrecht het verplicht is om landskampioen te worden en wil ook Europees meer succes boeken.

"Het mooiste zou zijn om in ons Europa Cup-avontuur verder te komen dan een Nederlandse club normaal doet. Dat kan bij Sliedrecht. Alleen hebben we dit jaar wat pech met de loting gehad, dat heb je niet in de hand.

Daarnaast wil ik met deze groep op volleybalgebied goede stappen te zetten en een hoger niveau neerzetten."

Beluister hierboven heel het gesprek met Vera Koenen op Radio Rijnmond. Daar gaat ze verder in op het feit dat ze blijft bij de ploeg uit Sliedrecht.