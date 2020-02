Bero Beyer: 'Ongelooflijke slotscène van mijn rol als festivaldirecteur IFFR'

"Deze editie van IFFR was als een droom, een ongelooflijke slotscène van mijn vijfjarige rol als festivaldirecteur", zegt vertrekkend festivaldirecteur Bero Beyer over deze 49ste editie.



Het festival vertoonde 574 films, waarvan 145 wereldpremières, onderverdeeld in de programmasecties Bright Future, Voices, Deep Focus en Perspectives. De laatste film die mensen konden zien was A Beautiful Day in the Neighborhood van Marielle Heller.

De Tiger Award ging dit jaar naar de Chinese filmmaker Zheng Lu voor de film The Cloud in Her Room. De Special Jury Award was voor de Zuid-Koreaan Kim Yonghoon voor Beasts Clawing at Straws.

De 50ste editie van International Film Festival Rotterdam is van 27 januari tot en met 7 februari 2021.