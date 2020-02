Acht gewonden bij flatbrand in Rotterdam-Zuidwijk

Bij een brand in portiekflat in Rotterdam-Zuidwijk zijn zondagavond acht gewonden gevallen. Onder de slachtoffers is ook een aantal kinderen. Zo'n twintig bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis en worden elders opgevangen.

De brand begon rond 20:00 uur in de kelder van de flat aan de Havikhorst. Er ontstond direct paniek onder de bewoners van bovengelegen woningen. Het trappenhuis, de enige vluchtweg, was door de hevige rookontwikkeling niet toegankelijk. Een persoon sprong daarom van de tweede etage naar beneden.



De brandweer schaalde al snel op. Zeker acht ambulances en meerdere traumateams kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook werd een zogeheten 'gewondennest' ingericht. Dat is een plek waar veel slachtoffers kunnen worden behandeld.

Acht mensen zijn uiteindelijk met diverse verwondingen vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Tien anderen hoefden alleen nagekeken te worden door ambulancemedewerkers.

De brandweer had de brand in de kelder rond 20:30 uur geblust. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Tijdelijke opvang bewoners

Enkele tientallen bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun huis. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt de schade in de woningen zelf mee te vallen, maar is vooral het trappenhuis beschadigd.

De bewoners zijn zondagavond direct na de evacuatie opgevangen in sporthal Wielewaal. Daar heeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zondagavond rond 22:00 uur met ze gesproken.

De mensen hebben het verzoek gekregen om zelf onderdak bij familie of vrienden te regelen. Bewoners die dat niet kunnen worden in een hotel ondergebracht. De verwachting is dat zoveel mogelijk mensen in de loop van maandag weer naar huis kunnen.