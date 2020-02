Jochies overvallen fietskoerier en nemen in paniek de benen

Een groep jonge jongens heeft in Rotterdam-Hillegersberg zondag aan het begin van de avond een fietskoerier overvallen. Ze hebben daarbij niets buitgemaakt, omdat ze zelf voortijdig het hazenpad zochten.

De jochies wachtten de fietskoerier op in de Van der Veldelaan in Hillegersberg. Het slachtoffer was onderweg om een pizza te bezorgen.

Hij werd bedreigd met een mes. "Wat er daarna precies gebeurde, is onduidelijk. Maar de jonge overvallers raakten in paniek en namen de benen", aldus een woordvoerder van de politie.

De groep verdween in de richting van de Jeroen Boschlaan. De pizzakoerier is opgevangen op het politiebureau en zal daar aangifte doen.