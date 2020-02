Flatbrand Rotterdam: 'Die mensen zaten trapped'

Grote paniek zondagavond bij de flatbrand in de Rotterdamse Havikhorst. "Ik was net vijf minuten thuis. Nog geen drie minuten later hoorde ik opeens jongens schreeuwen", zegt buurtbewoner Arjen tegen Rijnmond.

"Ik doe het raam open en ik hoor ze 'brand' schreeuwen en ik zie rook uit het raam komen. Mijn dochter heeft toen gelijk de ambulance en de politie gebeld en ik ben naar buiten gerend", vervolgt Arjen.

"Er was heel veel rookontwikkeling in het portiek zelf. De deur was opengetrapt en het trappenhuis stond helemaal zwart van de rook, zelfs de verlichting van het portiek kon je niet meer zien. Die mensen zaten trapped."

Arjen bedacht zich geen moment en begon met andere mensen uit de straat bewoners die in de rook zaten te helpen. "We hebben met een paar man een aantal mensen uit het raam opgevangen. Vier kinderen en een oudere dame. Die is wat ongelukkig terechtgekomen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met hen."