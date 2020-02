Het weer van vandaag: veel bewolking met soms wat zon

Vandaag is er veel bewolking met soms wat zon en eind van de middag bestaat er in het zuiden van de regio kans op regen. Het wordt 11 graden en de westenwind waait vrij krachtig en krachtig langs de kust, kracht 5 of 6.

Vanavond trekt de regen naar het zuidoosten weg. Vannacht neemt de kans op een bui toe. Het koelt met 4 graden verder af dan de afgelopen nachten. De westenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig, kracht 4 tot 6.



Morgen is er veel bewolking met soms wat zon en valt er een enkele regen- of hagelbui. In de loop van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. In de middag wordt het 7 graden. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde westenwind, kracht 5 tot 7.

Vooruitzichten

De dagen erna zorgt een hogedrukgebied een aantal dagen voor een weersverbetering. Met regelmaat laat de zon zich zien en het blijft tot en met zaterdag droog. Er staat duidelijk minder wind en in de middag wordt het 8 of 9 graden. In het binnenland kan het later soms tot vorst aan de grond komen.