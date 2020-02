'Sla de handen ineen voor aanpak arme wijken'

Minister Ella Vogelaar bracht in 2007 een lijst van veertig Nederlandse probleemwijken in onder meer Dordrecht, Rotterdam en Schiedam naar buiten. Met extra investeringen moest de leefbaarheid in deze buurten verbeteren.

Van een verbetering is echter geen sprake, blijkt uit onderzoek van Aedes. De problemen in de kwetsbare wijken nemen juist verder toe: "De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien", zegt de branchevereniging. Mensen met een hoger inkomen verlaten de wijken juist. "De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, is daardoor nóg groter dan verwacht."

Volgens de woningcorporaties gaan steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen in dezelfde wijk wonen. "Steden worden prettiger leefbaar als kwetsbare mensen ook in sociaal sterkere wijken kunnen wonen", zegt Aedes.

Spreiding

De corporaties willen met de gemeente werken aan meer spreiding van de kwetsbare groepen. "Gemeenten, zorg dat marktpartijen binnen hun projecten ook voldoende sociale huurwoningen opnemen." Ook wordt gepleit voor het afschaffen van de markttoets, zodat in wijken met veel sociale huurwoningen ook middenhuur gebouwd kan worden.

De samenwerking tussen de gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is cruciaal in de aanpak, stelt Aedes. "We kunnen nu nog voorkomen dat er nieuwe Vogelaarwijken ontstaan. Het is niet te laat, maar wel 1 voor 12."