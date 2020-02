Rotterdamse ondernemer negeert parkeerverbod langs Olympiaweg: 'Waar moet ik dan gaan staan?'

Het is sinds deze week definitief over en uit met het parkeren van vrachtwagens langs de Olympiaweg in Rotterdam-IJsselmonde. Omwonenden klaagden al langer over overlast van busjes en vrachtwagens, maar lokale ondernemers zitten nu met de handen in het haar door de maatregel.

Meerdere omwonenden klaagden over de overlast die de busjes en vrachtwagens van vaak niet-Rotterdamse chauffeurs op de Olympiaweg veroorzaakten. Vooral 's nachts zou er sprake zijn van geluidsoverlast. Een meerderheid van de gebiedscommissie wilde de wagens daarom per 1 januari uit de wijk bannen.

"Veel vrachtwagenchauffeurs deden in de nachtelijke uren hun behoefte in de bosjes en ze zorgden voor nogal wat overlast", zegt Johan Verbeek van de gebiedscommissie. "Het gerucht gaat ook dat dames die langs de wagens liepen, werden lastiggevallen. Daar moeten we als gebiedscommissie wat aan doen."



Dat advies is overgenomen door de gemeente. Per 1 januari geldt een verbod, maar sinds deze week worden ook daadwerkelijk boetes uitgedeeld. Het parkeerbord, waaruit blijkt dat je er wél mag staan, hing echter nog wel in de straat.

"Dat verbaast mij ook", zegt Johan Verbeek van de gebiedscommissie IJsselmonde. "Ik had verwacht dat de gemeente dat wel zou hebben weggehaald." Niet veel later gebeurde dat dan ook.

'Waar moet ik nu staan?'

Ondernemers uit de wijk zijn niet blij met het verbod. Bayrat Arslan uit Rotterdam-IJsselmonde is marktkoopman en zet zijn vrachtwagen op de Olympiaweg, maar mag dat nu niet meer. "Waar moet ik dan gaan staan?", vraagt hij zich af. Zijn wagen is maandagochtend nog gewoon op de Olympiaweg te vinden. "Ik kon geen andere parkeerplek vinden."

De ondernemers stuurden een brief naar de gemeente en deden het voorstel om een vergunningssysteem in te voeren. Dat is niet gebeurd. Ze kregen drie alternatieven aangewezen, waaronder een parkeerplaats bij het Maasstad Ziekenhuis. "Nou, succes. Als je daar al tussen kan staan", zegt Arslan. "Daar is het al propvol met wagens van bedrijven."

"De gemeente Rotterdam staat achter de criminelen, maar niet achter de eerlijke mensen", zegt Arslan. "Hier gaat het niet bij blijven."