Onzekerheid over terugkeer bewoners na flatbrand Rotterdam-Zuidwijk

De situatie in de Havikhorst in Rotterdam-Zuidwijk na de flatbrand

Het is nog onzeker of de bewoners die zondagavond halsoverkop hun huis aan de Havikhorst in Rotterdam-Zuidwijk moesten verlaten vanwege brand, maandag weer kunnen terugkeren. Dat zegt een woordvoerder van wooncorporatie Vestia.

De brand brak zondagavond rond 20:00 uur uit in een kelder van de flat. Direct was er paniek onder bewoners van de bovengelegen woningen. Het trappenhuis, de enige vluchtweg, was door rookontwikkeling namelijk niet toegankelijk. Eén vrouw sprong zelfs van het balkon op de tweede verdieping.

In totaal raakten acht mensen gewond en meerdere bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De getroffen appartementen hebben geen brand- of rookschade opgelopen. Wel is de centrale meterkast wel geraakt. Ook is de hoofdwaterkraan afgesloten. Daardoor is het onzeker of mensen maandag weer terug naar huis kunnen.

Wat de oorzaak is van de brand, wordt onderzocht. Buurtbewoners stellen dat kinderen een matras in brand hebben gestoken in de kelder. Zowel Vestia als de politie kan dit niet bevestigen.