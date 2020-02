LIVE: Henk van Stee en Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen in FC Rijnmond

Henk van Stee en Joop van Daele zijn maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met de directeur voetbalzaken van Sparta blikken we terug op de nederlaag bij FC Twente, bespreken we de afgelopen transferperiode waarin de club er niet inslaagde om een spits aan te trekken en kijken we vooruit naar de belangrijke periode die er voor de Sparta aankomt. De uitzending is hieronder live te bekijken.