Van Stee in FC Rijnmond: 'Het bedrag voor Kharchouch werd ineens vier keer zo hoog'

Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, vertelde in de voetbaltalkshow FC Rijnmond waarom de club er niet in slaagde een nieuwe spits aan te trekken. "Telstar vroeg op de slotavond ineens vier keer zo veel voor Reda Kharchouch," zei hij.

Van Stee: "Eerst wilde ik helemaal geen spits halen. Op het trainingskamp liep het goed tussen Ragnar Ache in combinatie met Patrick Joosten of Joël Piroe. Daarna hebben we geïnformeerd naar Ferdy Druijf van AZ, wat andere spitsen en zelfs twee in het buitenland. Met Andries Jonker (technisch directeur Telstar red.) was ik het over een bedrag eens voor Kharchouch en waren we er voor 95 procent uit. Voorzitter Pieter de Waard heeft het persoonlijk tegengehouden."

FC Rijnmond ging uiteraard ook uitgebreid over Feyenoord. Volgens Joop van Daele moet het team van Dick Advocaat nog niet aan de titel denken. "Zie dit eerst maar door te zetten. Ze hebben ook wedstrijden gehad tegen Heracles en Heerenveen dat ze 2-0 achter hadden kunnen staan. Wel ontwikkelt de ploeg zich uitstekend. Kijk bijvoorbeeld naar het spel van Eric Botteghin en Jens Toornstra."

Verder ging FC Rijnmond over Nicolai Jørgensen, het huidige spel en beleid van Sparta en was er een reportage te zien over de trainerswissel bij Excelsior.

De uitzending is later volledig te bekijken bij dit bericht.