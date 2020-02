Podcast: 'Özyakup is een natuurlijke leider bij Feyenoord'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van Rijnmond gaat het natuurlijk over het droomdebuut van Özyakup bij Feyenoord en de reeks van zeven overwinningen op rij die trainer Dick Advocaat bij de club heeft neergezet.

"Het is heerlijk voor Özyakup", zegt Sinclair Bischop. "Het baart me alleen wel zorgen dat hij na zestig minuten uitviel als we kijken naar het drukke, zware programma dat Feyenoord voor de boeg heeft."

Over het debuut van Robert Bozenik valt nog weinig te zeggen, behalve het lange applaus dat hij Berghuis gaf, ondanks dat die hem niet wist te bereiken. "Hij is nu nog aan het klappen."

"Advocaat heeft geen enkele speler beter gemaakt. Hij heeft er een team van gemaakt. Bij Sparta lukte dat niet, bij Feyenoord wel", zegt Jan Jaap Pruysen.

