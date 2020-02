13-jarige verdachte steekpartij Ridderkerk langer vast

De steekpartij vond vrijdag plaats in de buurt van het Gemini College in Ridderkerk. Zowel het slachtoffer uit Alblasserdam als de verdachte uit Rotterdam zit daar op school.



Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik. Hij is met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Zijn situatie is inmiddels stabiel, meldt de politie. Hij gaat aangifte doen.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk sprak haar afschuw uit na de steekpartij. "Dit is qua incident één van de ergste soort. Kleine jongens met grote messen, daar maken we ons zorgen om."