'Ik hoorde dat er een beef was, toen stak er eentje met een machete'

Scholieren van het Gemini College in Ridderkerk over de steekpartij

Het 16-jarige slachtoffer van de steekpartij vrijdag bij het Gemini College in Ridderkerk zou meerdere malen met een machete zijn gestoken. Dat zeggen leerlingen van de school maandag. In het kader van het onderzoek kan de politie niet zeggen welk steekwapen is gebruikt en of het wapen is gevonden.

Bij de start van de nieuwe schoolweek is de steekpartij het gesprek van de dag op de middelbare school in Ridderkerk. De schooldirectie heeft de lessen deze ochtend even uitgesteld. Eerst krijgen de leraren en vervolgens ook de leerlingen de kans om met elkaar over het gebeuren te praten. "Het was heel emotioneel, veel mensen gingen huilen. Ik moest ook een traantje wegpinken. Hartverscheurend eigenlijk", zegt een scholier na afloop.

Een tweede jongen vertelt wat er volgens hem vrijdag gebeurde. "Ze hadden gewoon ruzie. Daarna gingen ze naar buiten lopen en toen werd die jongen gestoken. Drie of vier keer, zoiets. Eén keer op zijn been, één keer op zijn buik en de andere keer op zijn arm." Een andere scholier: "Ik hoorde van mensen dat er een beef was, een ruzie, tussen twee jongens. En toen stak er eentje de ene neer met een machete."

Het slachtoffer ontsnapte vrijdag vermoedelijk aan de dood door snel ingrijpen van leerkrachten en het ambulancepersoneel. Zij drukten direct de buikwond dicht.

Steekpartijen lijken de laatste maanden bijna dagelijkse kost. Politie en politiek maken zich er grote zorgen over. Ook de scholieren van het Gemini College. "Ik schrok wel dat het hier was gebeurd. Maar het verbaast me niet dat er weer een steekpartij is hier in de buurt. Het lijkt heel gewoon dat mensen gaan steken."

De leerlingen zijn blij dat ze maandagochtend op school mochten praten over het gebeuren. "Een beetje praten hoe de mensen zich na school voelden. Dat vertelt meer over hoe ze er over gingen denken, dat ze bang zijn dat er iets met hen overkomt."