Herstel Willemsspoortunnel: hele week nog vertragingen

Treinreizigers tussen Rotterdam en Dordrecht moeten ook deze week rekening houden met vertraging. ProRail probeert van woensdag tot en met zondag het defecte spoor in de Willemsspoortunnel onder de Nieuwe Maas te verhelpen.

Een week geleden constateerden inspecteurs van de spoorbeheerder ProRail dat één van de vier sporen in de twee buizen van de Rotterdamse spoortunnel te slecht is om te gebruiken. Een groot deel van de houten dwarsliggers van dat ruim twee kilometer lange spoor is doorgezakt. Daarnaast blijken veel van de klemmen die het spoor op de dwarsliggers bevestigen, versleten te zijn.

ProRail wist dat het spoor moest worden vervangen en had voor het najaar de klus ingepland. Dat werk is deels naar voren gehaald.

Door de werkzaamheden rijden er tot en met zondag minder binnenlandse treinen over de Hoge Snelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en Breda. Ook rijden er minder sprinters tussen Rotterdam en Dordrecht.