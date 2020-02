Rotterdamse advocaten verdedigen Russische verdachte in MH17-proces

"We begrijpen dat deze verschrikkelijke vliegramp voor veel emoties zorgt’, benadrukken beide advocaten in een interview met het Advocatenblad. "Tegelijk is het cruciaal in een rechtsstaat dat iedereen een eerlijk proces krijgt."

Pulatov, voormalig Russische militair, was in 2014 plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst in de volksrepubliek Donetsk. Vanuit deze republiek werd de raket op de MH17 afgeschoten.

In het proces worden vier verdachten vervolgd voor het doen verongelukken van vlucht MH-17 op 17 juli 2014 en voor de moord op alle 298 inzittenden. Het Openbaar Ministerie stelt dat vlucht MH17 is neergeschoten door een raket uit een BUK-lanceerinstallatie.

Die zou vanuit de Russische Federatie zijn vervoerd naar de volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne. Volgens het OM hebben de vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, ieder hun eigen aandeel hierin gehad.

Mediagevoelige zaken

De rechtszaak begint op 9 maart. Het dossier dat bij de zaak hoort zou zo'n 30 duizend pagina's beslaan. De advocaten zeggen dat ze de stukken nog niet ontvangen hebben.

Ten Doesschate: "Aan ons de taak om alles in het werk te stellen ten behoeve van een fair trial. Voor ons als strafrechtadvocaten is het juist dan een enorme vakmatige uitdaging om aan een verdachte rechtsbijstand te verlenen."

Het kantoor van Van Eijk en Ten Doesschate heeft ruime ervaring met mediagevoelige zaken. Zo heeft een kantoorgenoot de politiemensen verdedigd die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez door een nekklem.

Van Eijck: "We zijn niet van plan veelvuldig in allerlei talkshows te gaan optreden. De zaak gaat naar verwachting jaren duren, maar wij zullen in die tijd nauwelijks in de media zichtbaar zijn. Dit interview is een van de weinige optredens. Wij willen ons laten zien in de rechtszaal, bij het uitoefenen van ons vak. Het motto van ons kantoor is al 28 jaar ‘High profile, low key’. Daar voelen we ons prettig bij."