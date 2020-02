Boterhammenman wil ook lege magen vullen in Drechtsteden

Johan de Boterhammenman uit Rotterdam wil graag uitbreiden. Naar de Drechtsteden om precies te zijn. "Uit Dordrecht heb ik vaak de vraag gehad of we ook doorheen kunnen komen." Nu zoekt hij scholen om mee samen te werken.

Dat er ook in Dordrecht en omgeving kinderen met een lege maag en lege brooddoos in de klas zitten, weet Johan Muurlink zeker. "Tien procent van de bewoners leeft onder de armoedegrens." De boterhammen zijn er, de smeerders ook, nu nog de scholen.

Scholen gezocht

"Ik hoop dat ze zich melden. We kunnen precies overleggen wat ze nodig hebben. We maken een pakket op maat." De Boterhammenman levert niet alleen brood, er zit ook altijd drinken en fruit bij. "Scholen, meld je alsjeblieft, we komen er samen wel uit."

Het loopt heel goed met smeren en brengen. Johan heeft tegenwoordig dagelijks hulp van Ed, een trouwe metgezel, die helpt met rondbrengen. Verder blijven de donaties en giften gestaag binnen komen. Alles gaat op de rekening van zijn stichting, waar een bestuur toezicht houdt op de uitgaven.

Via een actie van Marja van Katendrecht bij Rijnmond kan longpatiënt Johan tegenwoordig de vele kilo's gedoneerd fruit ophalen met een elektrisch autootje.

Kaas gestolen

Toch was er vorige week ook een tegenslag. Vier kilo aan plakjes kaas was verdwenen uit de koelkast in het buurthuis waar hij zijn spullen bewaart. "Ik ben daar heel boos en verdrietig over. Je steelt eigenlijk van kinderen. Wie doet dat nu?"

Maar bij de pakken neerzitten doet Johan niet. De Boterhammenman hoopt snel met zijn wagentje koers te kunnen zetten naar de Drechtsteden om ook daar lege magen te vullen.