Grote band in 'leegstaande' woning in Dordrecht

Ten zuiden van de historische binnenstad van Dordrecht woedt maandag aan het einde van de dag een grote brand. De brand in het huis aan de Dubbeldamseweg Noord is uitslaand, meldt de brandweer.

De brand in de woning brak iets na 17:00 uur uit. Het vuur verspreidde zich razendsnel waardoor de brandweer al snel opschaalde. Er komt veel rook vrij bij de brand. De brandweer waarschuwt omstanders om uit de rook te blijven.

Volgens omwonenden is het pand dat in brand staat een leegstaande woning waar soms daklozen slapen. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers.

Meer informatie ontbreekt nog.