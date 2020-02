Uitslaande brand in leegstaande tussenwoning in Dordrecht

Grote brand in 'leegstaande' woning in Dordrecht

Ten zuiden van de historische binnenstad van Dordrecht heeft maandag aan het einde van de midddag een grote brand gewoed. De brand in het huis aan de Dubbeldamseweg Noord was even uitslaand. De bovenverdieping van het pand is ingestort. Twee naastgelegen huizen hebben ook schade.