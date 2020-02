Nasrdin Dchar: 'Beste Baudet, waar ligt voor jou het gevaar?'

De uitspraken van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet over 'vier Marokkanen' die twee vriendinnen van hem 'ongestraft' lastig vielen in een trein, denderen na. Ook in Rotterdam. Acteur en Rotterdammer Nasrdin Dchar reageert maandag via sociale media. "Hoi @thierry_baudet", schrijft hij. "Deze brief is voor jou." Baudet trekt zijn woorden maandag gedeeltelijk in.

Dchar valt direct met de deur in huis met zijn brief aan 'Beste Baudet'. "Gisteren viel je weer even heel erg door de mand."

De Rotterdamse acteur reageert via Instagram op een post van de FvD-leider twee dagen eerder. Baudet schreef zaterdag: "Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen is natuurlijk zinloos."

Vervolgens roept de politicus de 'kinderlijk naïeve Nederlanders' op om toch eindelijk eens voor verandering te stemmen. "Red dit land!" De goede verstaander mag raden wie voor die verandering kan zorgen.

NS spreekt versie Baudet tegen

De uitspraken van Baudet leiden tot een golf van verontwaardiging. Al snel wordt de versie van de Forum-leider over het incident tegengesproken, ook door de NS. "Een collega van ons herkende zichzelf op de foto. Daaruit hebben wij kunnen afleiden waar en wanneer dit was. Het ging hier om een controle door medewerkers in burger. Dat doen wij vaker."

Tot maandagochtend had Baudet niet gereageerd op de kritiek. Dchar die in Nederland geboren is uit Marokkaanse ouders gaat in zijn open brief uitgebreid in op de uitspraken. Hij noemt de FvD-leider een "politicus die een kwaadaardige, leugenachtige tweet verspreidt" die over de rug van minderheden politiek bedrijft.

Dchar prijst zijn land Nederland, een land vol verschillende kleuren en geuren: "Ik vind het meest kwalijke dat hij afgeeft op de Nederlanders, op de samenleving. Hoeveel procent stemt er nu eigenlijk op hem?! Dus uiteindelijk zegt hij dat 95% van de Nederlanders kinderlijk naïef is. Dat is een soort grootheidswaanzin. Daar moest ik even op reageren."

Baudet trekt woorden deels in

Het antwoord van Baudet komt maandag aan het einde van de dag. Op Facebook verdedigt hij zijn versie van de treincontrole.

Zijn vriendinnen zouden zich geïntimideerd hebben gevoeld door de treincontroleurs. Verder heeft hij overhaast gehandeld.

"Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren."

De politie heeft aan RTL Nieuws laten weten dat ze een onderzoek instelt naar de uitspraken van Thierry Baudet.