Voorstelling over Marokkaanse migratie gaat op toernee

De theatervoorstelling Mabrouk van acteurs Nasrdin Dchar en Fadua El Akchaoui gaat op tour. Vorig jaar werd het stuk in Theater Zuidplein in Rotterdam eenmalig gespeeld. Nu staan optredens in Nijmegen, Den Haag, en Amsterdam gepland.

Mabrouk gaat over vijftig jaar migratie van Marokkanen in Nederland. Dchar benadrukt het belang van deze voorstelling. "Deze verhalen zijn onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Ze worden te weinig verteld en gehoord. We hebben met elkaar een hele mooie vorm gevonden om een belangrijk stukje geschiedenis te vertellen."

Fadua merkt dat er veel vraag is naar verhalen waar mensen zich in herkennen. Het verhaal van Mabrouk gaat over hoe de eerste generatie haar weg probeert te vinden in het Nederland van toen. Een voorstelling met een lach en een traan,maar er wordt ook gedanst. "Je moet met elkaar constant blijven vieren dat je onderdeel bent van zo'n samenleving."