Dido maakt miniatuur van historische gevel Joodse winkel Het Wonder

Geveltekst Uw adres is Het Wonder

Bij de verbouwing van de Zeeman aan de Rotterdamse Noordmolenstraat, kwam twee weken terug een bijzondere tekst tevoorschijn: 'Uw adres is Het Wonder.' Het bleek de vroegere de winkel van Israël Levi de Winter, een Joodse man die werd gedeporteerd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of de tekst boven de winkel zichtbaar blijft, is nog even spannend. De gevel is binnenkort al wel in Miniworld te zien.

"Ik heb de geveltekst overgetekend, zodat ik 'm net zo vaak kan printen of lasersnijden als ik wil", vertelt modelbouwer Dido Geluk. "Die tekst zou bijna weggesloopt zijn, maar gelukkig is een aantal mensen daar voorgesprongen, om dat te redden. Daarom heb ik besloten het hier in ieder geval ook alvast na te bouwen."



Dido werkt in zijn atelier druk aan een 3D-versie van het oude winkelpand. De voorkant is al af. Van computertekeningen print Dido verschillende onderdelen van het modelwinkeltje. Met precisie snijdt hij de deeltjes passend en lijmt ze op elkaar. "We gebruiken tegenwoordig veel machines. De lasersnijder doet het grootste deel van het priegelwerk."

Vierde dimensie

Toen Dido het verhaal van de geveltekst twee weken geleden in het nieuws zag, wist hij gelijk dat hij daar iets mee moest doen. "Zeker omdat er een risico was dat het zou verdwijnen. Het is gewoon een stuk Rotterdamse geschiedenis, dat is waar wij bij Miniworld altijd mee bezig zijn."

"Wat het voor ons bijzonder maakt, is dat wij ook bezig zijn met wat wij noemen de vierde dimensie", legt Dido uit. "We hebben een driedimensionale miniatuurwereld, de vierde dimensie is het verhaal achter wat wij neerzetten."

Aangrijpend

Israël Levi de Winter opende manufacturenwinkel Het Wonder. Eerst in Vlaardingen en in 1937 aan de Noordmolenstraat in Rotterdam. In 1942 werden Israël, zijn vrouw Henriëtte en dochter Grietje opgepakt. Ze werden uiteindelijk in Auschwitz vermoord door de Duitsers. "Op het moment dat je daar induikt, dan grijpt het je altijd wat meer aan", zegt Dido.

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat het pand in het echt ook blijft bestaan met die geveltekst. Het is uiteindelijk aan de eigenaar van het pand om te beslissen, maar ik heb er goede hoop op dat het met respect blijft bestaan."

Pijnlijke geschiedenis zichtbaar

Ook Frank Roos van Historisch Genootschap Roterodamum is hoopvol. "Ik heb er een erg goed gevoel over. We hebben erg ons best gedaan om snel in actie te komen. Het is een hele pijnlijke geschiedenis. Het is goed dat daar herinnering aan blijft. Dat we steeds meer plaatsen in de stad houden waar dat verleden, ook dat pijnlijke verleden, zichtbaar is."



Wanneer de miniwinkel in Miniworld wordt geplaatst, moet nog worden bedacht. "We proberen daar een mooi momentje voor te vinden.