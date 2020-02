Volleybalster Mol raakt zwaar geblesseerd tijdens juichen: 'Aan afscheid denk ik niet'

Op woensdag 15 januari zorgde het Laudame Financials/VCN van Mol voor een sensatie in Capelle. Als topdivisionist won het in de beker van eredivisionist Sneek na een 0-2 achterstand. De club haalde daarmee de finale van de nationale beker. Op het moment dat alle speelsters het veld insprongen, ging het fout voor Mol.

"We waren zo euforisch en de adrenaline gierde alle kanten. Het is zo lullig hè. Iedereen springt rond, ik ook en 'tak' daar gaat mijn knie."

Op deze manier is er voor Mol een einde gekomen aan een bijzonder seizoen bij VCN. "We gaan als een trein. We hebben de kans op de titel en dus promotie naar de eredivisie en we staan in de bekerfinale. Jammer dat ik het einde hiervan moet missen. Maar ik zal er langs de kant bij zijn om het team te ondersteunen."

Mol (29) gaat zich nu volledig focussen op haar revalidatie. "Ik weet nog niet hoe ik terug ga komen, maar ik ga hier alles aan doen. Een afscheid denk ik nog niet aan."

Kijk hierboven naar een reportage over de blessure van Juliëtte Mol.