Bewoners nog niet naar huis na flatbrand Rotterdam-Zuidwijk

Bewoners van de portiekflat in de Havikhorst in Rotterdam-Zuidwijk, waar zondagavond brand was, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat melden woningcorporatie Vestia en de Veiligheidsregio.

Onduidelijk is wanneer dit wel kan. Ze worden tijdelijk elders ondergebracht.

"We vinden echt het heel vervelend. We hadden gehoopt dat dit vandaag weer het geval zou zijn", legt woordvoerder Monique de Geus van woningcorporatie Vestia uit.

De elektriciteit en watertoevoer zijn beschadigd, waardoor de woningcorporatie de situatie nog niet veilig acht. Wel hebben de bewoners wat spullen uit hun huis kunnen halen.

Er wordt hard gewerkt om de flat schoon te maken en zo snel mogelijk te herstellen. Vooral de portiek zit onder de roet door de rookontwikkeling. De woningen zelf zijn volgens Monique nog redelijk in tact. "Er is geen brandschade. En er wordt nu gekeken of er rookschade is."

Vluchten bij brand in een portiekflat

Tijdens de brand in Zuidwijk ontstond flinke paniek. Bewoners konden niet naar buiten, doordat de enige vluchtroute, het trappenhuis, vol rook stond. Afgelopen vrijdag ontstond in een flatgebouw in Rotterdam-Oosterflank een soortgelijke situatie. Ook daar werden bewoners met hoogwerkers door de brandweer geëvacueerd.

Een overbuurman van de flat aan de Havikhorst vroeg zich via Rijnmond.nl af waarom de luiken naar het dak op de bovenste verdieping van de flats zijn afgesloten en daarmee volgens hem ook de vluchtroute.

Navraag leert dat de luiken voor onderhoud aan het dak zijn en niet bedoeld zijn als vluchtroute. Mensen op het dak bij een brand is iets wat je niet moet willen, liet de brandweer zondag al weten.

In Rotterdam en in andere steden staan veel van dit soort portiekflats. Woordvoerder De Geus van Vestia benadrukt: "Een gebruikelijke situatie als je in een portiekwoning woont, is dat je via het balkon je woning verlaat. Dus dat je op je balkon blijft staan totdat de brandweer je komt ophalen."

De Geus erkent dat zo'n vluchtplan niet ideaal is. "Nee, maar dit is de enige optie die je hebt in deze situatie en dat komt heel veel voor."