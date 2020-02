FC Dordrecht slaat weer toe in blessuretijd en pakt een punt bij Jong FC Utrecht

FC Dordrecht heeft de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie verlaten. Na een slechte wedstrijd bij Jong FC Utrecht schoot invaller Thomas Schalekamp zijn ploeg in de blessuretijd op 1-1.

Na twaalf minuten kwam de thuisploeg op 1-0. Odysseus Velanas schoot raak na een goede combinatie. De kansen van FC Dordrecht waren schaarst. Spits Danzell Gravenberch kopte en schoot een keer naast. Jong FC Utrecht was over de hele wedstrijd iets gevaarlijker en zag keeper Mike Havekotte een tweede treffer meerdere keren voorkomen.

In de slotfase drong FC Dordrecht aan en schoot Jari Schuurman net naast uit een kansrijke positie, schoot invaller Quincy Hogesteger voorlangs en stuitte Gravenberch op de doelman. Een minuut voor tijd was het wel raak toen de bal bleef hangen in het zestienmetergebied en Schalekamp doeltreffend uithaalde.

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 1-1

13' 1-0 Velanas

90+3' 1-1 Schalekamp

Opstelling FC Dordrecht

Havekotte, Polley, Breedijk, De Abreu, Green, El Bouchataoui (83' Schalekamp), Wehrmann, Smith (67' Kok), Vermeulen (63' Hogesteger), Schuurman, Gravenberch.