Supporters over trainerswissel bij Excelsior: 'Dijkhuizen is een stuk rustiger'

"Ik vind het eigenlijk jammer dat Moniz weg is, maar de spelers liepen niet voor hem," reageert een fan. Volgens hem is er een groot verschil tussen Moniz en Dijkhuizen. "Niet elke speler kan met Moniz overweg. Dijkhuizen is een stuk rustiger. Het gaat blijken of het bij hem wel kan."

Dijkhuizen zelf was gespannen voor zijn rentree in Kralingen. "Ik had kriebels vandaag. Ik ben blij dat we meteen thuis speelden en heb ondanks de 2-2 genoten."

In de video hierboven is de reportage over de trainerswissel te bekijken. Ook algemeen directeur Ferry de Haan komt hierin aan het woord.