Fruithaven moet nieuwe hotspot van Rotterdam worden

Gebiedsmanager Isabelle Vries ziet het al voor zich: "Het Merwe4Havengebied (waar de Galileistraat onder valt) is enorm: zo groot als de binnenstad. We willen dit havengebied transformeren tot een dynamisch gebied met woningen, innovatieve bedrijven en horeca. Dat gaat misschien wel twintig jaar duren, maar dat gold ook voor de Kop van Zuid en Katendrecht. We hebben een lange adem en zien het gebied inmiddels langzaam verkleuren, vooral rond de Keilestraat en Keileweg. Nu is de omgeving van de Galileistraat aan de beurt.”

Fruitport

Ooit was de Merwehaven een bloeiend havengebied. Hier zetelde Europa's grootste fruitport, vandaar de naam Fruithaven. Maar sinds het fruit in containers wordt vervoerd, zijn de meeste bedrijven naar Rotterdam-Zuid verhuisd. Vries: “Containers passen niet meer in dit gebied. Dat zorgde een tijd lang voor leegstand. Daarom geven we nu nieuwe ondernemers een kans. Sommige redden het, anderen niet.”

Tot die successen rekent ze de vorig opgeleverde woningen in de Lee Towers aan het Marconiplein. Er is een halte van de watertaxi gekomen en horecagelegenheid de Weelde slaat beter aan dan voorganger Uit je eigen kas.

De volgende fase is de invulling van de twee fruitloodsen in de Galileistraat. Deze loodsen zijn niet gesloopt, maar zijn/worden volledig gerenoveerd. Zo komt in een van de loodsen een grote bierbrouwerij met horecagelegenheid. En is er voor jonge innovatieve bedrijven uit de maakindustrie De Werkplaats: een bedrijfsverzamelgebouw in een andere, gerenoveerde voormalige fruitloods. De eerste huurders hebben hier al een plek gevonden. Ook de voormalige Citrusveiling krijgt een nieuwe bestemming. Er wordt gesproken met een nieuwe exploitant, na het mislukte avontuur van Herman den Blijker met zijn pop-up restaurant.

Havenkranen

Door de havenpanden te koesteren, wordt rekening gehouden met de historie van het havengebied. “Zo hopen we het Steur en het Pompgebouw te kunnen herontwikkelen. En we willen de havenkranen proberen te behouden, net als het oude havenspoor en de bolders op de kade. De schepen blijven, zij het dat we dan meer denken aan binnenvaartschepen dan aan de grotere bunkerschepen die er nu nog liggen.”

Industrielawaai wordt zoveel mogelijk verminderd, aangezien het een gemengd woon- en werkgebied wordt. De gebiedsmanager: “Op de Merwepier aan de Schiedamse kant staan mogelijk over 3 a 4 jaar al de eerste woningen. De tekeningen moeten nog worden gemaakt, maar we denken aan gemengde type woningen: van sociale woningbouw tot luxere woningen aan het water. Dicht bij het openbaar vervoer en het is een van de laatste plekken in de stad waar we nog flink kunnen bouwen.”

En die wind, gaat die dan luwen? “Tsja, op Katendrecht en bij de Wilheminapier hebben we daar ook wel last van. Er moet natuurlijk meer groen en bebouwing komen, dan zal het iets luwer worden. Maar als je aan het water wil wonen in Rotterdam, dan moet je ook de wind verdragen.”