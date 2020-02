Gezocht: koper voor peperduur appartement aan Rijnhaven

Er is nog geen koper gevonden voor 'The Box': het peperdure appartement in het nog te bouwen wooncomplex Bay House aan de Rotterdamse Rijnhaven. Naar verluid zou het appartement van ruim 800 vierkante meter 10 tot 15 miljoen euro moeten gaan kosten. Maandag werd het officiƫle startschot gegeven voor de bouw van het luxueuze wooncomplex op Katendrecht.

"We kunnen niets zeggen over de exacte prijs van The Box, want dat is vertrouwelijk," zegt Petra Rutten van Frame Vastgoed. "Wel zijn we met twee kandidaten in gesprek en hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen."

Volgens Rutten is 80 procent van alle appartementen in het wooncomplex verkocht, voor prijzen tussen de 500 duizend euro en een miljoen. "De meeste kopers hebben een historie met Rotterdam," zegt ze. "Het zijn veelal ondernemers die weer terug naar de stad willen."

In het Rijnhaven District komt behalve deze luxueuze woonflat ook een nieuw hotel met 200 kamers. Daarnaast zullen er winkels en restaurants komen en zijn er plannen voor een jachthaven.