Grootste politieke partij in Ridderkerk wil messenverbod

Fractievoorzitter Lucien Westbroek over messenverbod

De grootste partij in Ridderkerk, 18PLUS, wil een messenverbod rondom scholen, winkelpleinen en sportvelden. De partij komt met een motie daarvoor in de eerstvolgende gemeenteraad, zegt fractievoorzitter Lucien Westbroek.

De partij komt met het plan voor een messenverbod na een steekpartij bij het Gemini College in Ridderkerk, afgelopen vrijdag. Daarbij raakte een 16-jarige leerling van de school zwaargewond. Een jongen van 13 is opgepakt en zit voorlopig nog minimaal twee weken vast.



Om het verbod te handhaven oppert de partij om misschien preventief te gaan fouilleren. "Al begrijpen we wel dat dit een vervelende maatregel is rondom scholen", zegt Westbroek. Volgens hem moet de burgemeester hier uiteindelijk een beslissing over nemen.

Ouders

Burgemeester Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk riep maandag de ouders van leerlingen al op om met hun kinderen te praten over de wapenwedloop die er lijkt te zijn onder leerlingen. Ze was nog geen voorstander van het instellen van het messenverbod. Die beslissing ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad.