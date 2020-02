Vanaf mei rechtstreeks met trein van Rotterdam naar Londen

Eind vorig jaar zei het kabinet al dat dit in de toekomst niet meer nodig zou zijn. Over een paar maanden is het zover. Op 18 mei vertrekt de eerste rechtstreekse trein vanuit Rotterdam. Ook vanuit Amsterdam gaat de trein rechtstreeks rijden, die eerste trein gaat op 30 april rijden.

De route wordt dinsdag al officieel geopend door de Rotterdamse minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Broekers-Knol. Zij reizen van Amsterdam Centraal naar Londen.