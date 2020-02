Salpeterzuur gelekt uit container in 's-Gravendeel

Verdund salpeterzuur is dinsdagochtend gelekt uit een kleine container op een bedrijventerrein aan de Mijlweg in 's-Gravendeel. Personeel van het bedrijf is van het terrein gehaald.

De Mijlweg was ook tijdelijk afgesloten. Na ongeveer een half uur werd de weg weer vrijgegeven, omdat de situatie veilig genoeg is om lang het terrein te rijden. "Het is niet in die mate dat je er niet langs mag rijden", zegt een woordvoerder van de brandweer Zuid-Holland Zuid.

Waardoor de container lekte, is nog niet bekend. De stof wordt momenteel opgeruimd door een speciaal bedrijf. Als de stof is weg is, kan personeel van het bedrijf weer het terrein op.

Salpeterzuur is een bijtende stof met een prikkelende geur. Contact met de huid of ogen kan brandwonden opleveren.