Rotterdamse terrorismezaak uitgesteld

Een rechtszaak in Rotterdam tegen twee terrorismeverdachten is dinsdag niet doorgegaan. Dat komt omdat er twee nieuwe rechters op de zaak zijn gezet, die zich eerst moeten inlezen.

Het draait om twee mannen uit Marokko die volgens justitie van plan waren een aanslag te plegen op politiebureau Veranda in Rotterdam. Ze zitten al anderhalf jaar vast. Ze zouden onder meer bomgordels en mitrailleurs hebben willen bestellen.

Infiltrant

Een van de verdachten zegt te zijn uitgelokt door een infiltrant. Die mogelijke infiltrant speelt ook een rol in een andere, landelijke terrorismezaak. In beide zaken zaten twee dezelfde rechters. Zij hebben zich nu teruggetrokken en laten vervangen door collega’s. Zij vonden het niet verstandig om over dezelfde kwestie, van de infiltrant, in beide zaken een oordeel te geven.

De advocaten willen de vermeende infiltrant graag horen als getuige, maar volgens het OM is zijn identiteit onbekend en is hij onvindbaar.

De strafzaak zal pas over een paar maanden inhoudelijk worden behandeld. Beide advocaten hebben al aangekondigd voor vrijspraak te gaan.

Genoeg bewijs

Justitie zegt dat er genoeg bewijs is tegen de verdachten. "Ze zijn speciaal naar Nederland gekomen om een aanslag te plegen. Door het ingrijpen van de politie is erger voorkomen.”

Naast een foto van politiebureau Veranda is een filmpje van het tweetal gevonden op de Erasmusbrug. “Het is een afscheidsvideo waarin zij zingen over het sterven als martelaar.”

Advocaat Serge Weening, die Mouad M. bijstaat, zegt dat het lied niets te betekenen heeft. Als voorbeeld neuriede hij in de rechtszaal een bekende rap. “Dit is zelfs een carnavalshit geweest. Maar het gaat over het doodschieten van de politie. Ik wil maar zeggen: wat mensen zingen, gaan ze niet per definitie doen."

IS-propaganda

Justitie wijst er verder op dat de verdachten veel IS-propaganda hadden en zochten naar handleidingen voor het plegen van aanslagen en het maken van explosieven. In chats zou zijn gesproken over aanvallen op ongelovigen en jezelf opofferen.

De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat de verdachten voorlopig blijven vastzitten.