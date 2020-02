Lek op lek bij reparatie waterleiding in Schiedam

Aan de Maisakker in Schiedam is dinsdagochtend een waterlekkage ontstaan. Dat gebeurde toen monteurs van waterbedrijf Evides een eerder lek probeerden te dichten, zegt een woordvoerder van het waterbedrijf.

Het eerste lek was spontaan ontstaan, zegt Evides. Toen medewerkers ermee bezig waren om het lek te dichten, sprong een onderdeel dat een waterleiding afsloot los.

Daardoor ontstond er een groter lek dan allereerst sprake van was in de straat. "Dat vinden we ontzettend vervelend", zegt een woordvoerder van Evides. Volgens het waterbedrijf zitten 36 woningen tijdelijk zonder water door het lek.

Monteurs zijn bezig om het lek alsnog te dichten. Naar verwachting gaat dit tot 16:00 uur duren.