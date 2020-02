Waar is de mol in het centrum van Rotterdam?

Het is Mollenweekend op 8 en 9 februari. De eerste die in het centrum van Rotterdam een mol vindt of sporen daarvan, verdient een reep chocola.

Zelfs wie goed zoekt, komt in het centrum van Rotterdam waarschijnlijk geen molshopen tegen. "We hebben hier nog nooit een mol gevonden", zegt André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam (BSR). Toch wil de ecoloog graag weten of hij misschien mollen over het hoofd heeft gezien in de binnenstad. Daarom roept hij iedereen op om mee te doen aan het Mollenweekend. "De eerste die hier een mol vindt, krijgt van mij een reep chocola."

Asfalt en stoeptegels

Voor mollen is het lastig om het centrum van Rotterdam te bereiken. "Mollen kunnen best goed zwemmen, maar het kolkende water van de Nieuwe Maas is misschien net iets te veel voor de mol." Vanaf de noordkant is het drukke verkeer een probleem. "Jonge mollen die op zoek gaan naar een eigen territorium, sneuvelen dan vaak bij het oversteken van de weg."

Mollenweekend

Zaterdag 8 februari is in het programma Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond meer te horen over het landelijke Mollenweekend van onder meer de Zoogdiervereniging in Nederland. Bureau Stadsnatuur Rotterdam doet ook mee.

Er is heel weinig bekend over de verspreiding van mollen, ook in Rotterdam: "We zeggen wel dat er geen mollen in het centrum van de stad zitten, maar misschien zien wij wel iets over het hoofd."

Groene verbinding

Voor Bureau Stadsnatuur Rotterdam is het belangrijk om te weten, want het zegt veel over de groene verbinding in Rotterdam.

"Als een mol weet door te dringen tot een typisch stadspark, dan weet je dat andere dieren dat ook kunnen en dat is voor ons waardevolle informatie", legt André uit.