'Voor de Argentijnen is een fietsende ambassadeur even wennen'

Eén keer per jaar komen alle ruim 150 Nederlandse ambassadeurs in de hele wereld even terug naar ons 'thuisland'. Om met elkaar te praten, om met politici en bestuurders te praten, om Nederland weer 'even te voelen'. Daar zit ook de ambassadeur voor Nederland in Argentinië bij. Roel Nieuwenkamp vindt het fijn om weer 'zijn' Rotterdamse grond onder zijn voeten te voelen.

Ruud de Boer spreekt Nieuwenkamp dinsdagavond om 19:00 op Radio Rijnmond: over de overgang van Europa naar Buenos Aires. Over het belang van het hebben van een ambassadeur in een ander land. Over andere gebruiken en hoe je daar het best mee om kunt gaan. En over gefronste Argentijnse wenkbrauwen als de ambassadeur, gewoon op z'n fiets, voorbij flitst in de straten van Buenos Aires. En: zijn liefde voor Rotterdam.

