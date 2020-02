Myrthe en Balthazar maken van weggegooide groente maaltijden voor eenzame Rotterdammers

Met deze weggegooide producten maken ze een veganistische maaltijd die wordt geschonken aan mensen uit de wijk om eenzaamheid tegen te gaan.

Elke dinsdag gaat Balthazar met twee andere vrijwilligers rond sluitingstijd de Centrummarkt op de Binnenrotte in Rotterdam af. Hun doel is om zo veel mogelijk afgedankte groente en fruit te redden van de afvalcontainer.

Na twee jaar bedelen zijn de marktkooplui bekend met hun project en staan er bij veel standjes al kratten voor Balthazar klaar. “Het is mooi om te zien dat er vertrouwen is in ons project.”

De dag erna staat in het teken van koken. Myrthe staat met vier anderen in de keuken in Huis van de Wijk De Kip. Er is plek voor veertig mensen. De samenstelling varieert van studenten, ouderen en dak- thuislozen. “De missie is volbracht als mensen elkaar hier vinden en geïnspireerd weer naar huis gaan.”