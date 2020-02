Amsterdamse bierbrouwerij ziet brood in Rotterdams fruitgebied

“We gaan twee miljoen liter bier per jaar produceren. Daarmee worden we een van de grotere ambachtelijke brouwerijen van Nederland,” aldus Reinier Schipper.



Schipper werkte zelf ooit bij de Oranjeboom Bierbrouwerijen en maakte tot zijn grote verdriet de sluiting van de Rotterdamse vestiging van nabij mee. Toen hij hoorde van de plannen van de Amsterdamse keten De Bierfabriek om een grote brouwerij in Rotterdam te beginnen, hoefde hij niet lang na te denken en sloot hij zich als mede-aandeelhouder aan.

Voetbalveld

De brouwerij komt in een loods van vijfduizend vierkante meter, vertelt directeur Harm van Deuren. ”Je kunt dit het beste vergelijken met een groot overdekt voetbalveld van 150 meter lang en 35 meter breed. In het eerste deel komt de horeca. Het ‘middenveld en de achterhoede’ komt vol te staan met brouwketels, fermentatieketels, een flessenlijn en fustlijn. En buiten komt ook een grote bar.”



Het wordt een mooi avontuur, stelt sales- en marketing-directeur Alexander Bruring: “We zitten hier in een oud, rauw havengebied, wat een nieuwe hotspot in Rotterdam moet worden. In deze loods zat een fruitoverslagbedrijf. Sinaasappels, grapefruits en citroenen werden hier gelost, opgeslagen in een enorme koelkast en weer zo snel mogelijk doorverhandeld.”

Najaar

De exploitanten kregen het gebouw aangedragen door Havenbedrijf Rotterdam. Die wil, samen met de gemeente Rotterdam, de voormalige fruithaven omtoveren tot een aantrekkelijk nieuw woon- en werkgebied. Slopers zijn nu acht weken aan het werk om de loods volledig te strippen en weer op te bouwen. In oktober gaat de brouwerij open.

En komt de smaak van fruit ook terug in het bier? ”Daar gaan we zeker iets mee doen,” verzekert Schipper. “We gaan naast onze drie bestaande bieren ook nieuwe varianten brouwen. Reken niet op de platte pilsen. En we zijn ook zeker van plan ons bier te gaan exporteren. Uiteindelijk rollen hier straks zes miljoen flesjes bier per jaar van de band.”