José ontfermt zich over neergestoken jongen: 'Hij bloedde heel heftig. Ik kon z'n spijkerbroekie uitwringen'

"Er werd aangebeld en er stond een jongen voor de deur", vertelt José een dag na de steekpartij in Rotterdam-Beverwaard. De 17-jarige jongen was slachtoffer van een steekpartij en verloor veel bloed. José hield haar hoofd koel en deed precies wat ze moest doen.

"Ik heb hem naar binnen gehaald en op een stoel gezet met een handdoek erbij. Ik laat zo'n kind niet voor de deur staan", vertelt de Rotterdamse grootmoeder. "Dat doe je niet. Tenminste, wij niet." Ze belde 112 en zag dat het menens was. "Even later begon hij al weg te zakken."

Op goed geluk

De 17-jarige was even eerder vermoedelijk op de Cannenburchstraat beroofd en neergestoken. Hij wist het huis van José en haar partner te bereiken en belde daar op goed geluk aan. "Hij leek zelf nog niet in de gaten te hebben hoe gewond hij was."

Eenmaal binnen werd de ernst van de verwondingen snel duidelijk. "Hij bloedde heel heftig. Ik kon z'n spijkerbroekie uitwringen. Zijn jas, zijn tas, alles."

"Hij was denk ik in shock. Ik schrok zelf ook heel erg, maar kon wel logisch blijven nadenken. Je gaat bellen, dat gaat allemaal vanzelf."

Even later landde een traumahelikoper en rukten de hulpdiensten massaal uit. "Dat bleek allemaal voor hier te zijn."

Kleinzoon van zes

"Mijn man en kleinzoon van zes waren ook thuis. Hij schrok ook natuurlijk. Op school zijn ze op de hoogte. We praten met hem en zijn er vrij nuchter in. We houden het in de gaten."

Het aantal steekpartijen waar jongeren betrokken zijn lijkt toe te nemen in Rotterdam en omgeving. Dat baart José als moeder en oma zorgen.

"We hebben hier wel eens eerder een slachtoffer van beroving aan de deur gehad. Die was gelukkig niet gewond, maar wel vreselijk geschrokken. En je hoort veel over die messen."

Leven gered?

Beseft José dat ze misschien een leven heeft gered? "Kleine moeite, ik vind het niet meer dan normaal."

"Ik zou willen dat ze dat voor mijn kinderen en kleinkinderen ook gedaan hadden. Toch?"