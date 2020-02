Dordtse afvalberg is nu zonnepark

De oude afvalberg achter de Dordtse huisvuilverbranding is veranderd in een park met zonnepanelen. Woensdag wordt het officieel geopend en kunnen omwonenden er geld aan verdienen, door aandelen te kopen.

Sinds de zomer van 2019 zijn er bijna twaalfduizend panelen gelegd op de heuvel, die ligt ingeklemd door de Baanhoekweg en de rivier de Merwede. Met de energieopbrengst kunnen duizend tot elfhonderd huishoudens van stroom worden voorzien.

"Met zo'n afgedekte afvalberg kun je niet zoveel, tot we bedachten om er zonnepanelen op te leggen", zegt Rolf Korsuize van de HVC Groep, die samen met de gemeente Dordrecht het initiatief nam voor Zonneweide Crayestein.

Stormvaste verankering van de panelen op de veel wind vangende heuvel was wel een probleem, weet hij: "we mochten namelijk niet dieper dan 50 centimeter de grond in, om bij het afval weg te blijven. Maar dat probleem hebben we opgelost."

Omwonenden kunnen voor driehonderd tot drieduizend euro participeren in het zonnepark. "Bij de bank moet je straks betalen, hier krijg je een mooi rendement. Wij denken dat elke driehonderd euro over twintig jaar zo'n 500 tot 540 euro heeft opgeleverd", zegt Korsuize.

Het rendement komt dan op bijna negen procent per jaar. De direct omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht mogen als eerste inschrijven voor deze participaties. Wie daar meer over wil weten moet naar deze website toe.

Crayestein is het tweede Dordtse zonnepark dat wordt aangelegd op een voormalige afvalstortplaats. Eind 2018 ging de Transberg open. Daar, langs de Dordtsche Kil, liggen 22 duizend panelen.