'Spartapark-Noord moet J.A. Deelderplein worden'

Waar moet die J.A. Deelderstraat nou toch komen? Dat is een vraag die de Rotterdammer al vanaf vorige week vrijdag bezighoud. Toen diende de Rotterdamse gemeenteraad een verzoek in om zo snel mogelijk een straat naar Jules Deelder te vernoemen.

Wethouder Wijbenga sloot zelfs niet uit dat deze straat ook in het door Deelder zo verfoeide Rotterdam-Zuid zou kunnen liggen.

Passend alternatief

Voorzitter van Vereniging 'De Sparta Supporter' Peter van der Zwan kreeg hier lucht van en komt meteen met een passend alternatief.

"We hebben via Twitter de wethouder en het college benaderd om het Spartapark-Noord om te dopen in het Jules Deelderplein."

Spartapark-Noord is het plein gelegen aan de hoofdingang van Het Kasteel. Van der Zwan gaat verder: "Hij is geen speler of trainer geweest die zijn sporen heeft verdiend op of langs het veld. Daar worden bijvoorbeeld de tribunes naar vernoemd, maar het plein net buiten het stadion zou perfect zijn."

Lid van Verdienste

Algemeen-directeur van Sparta Manfred Laros reageert iets gereserveerder: "Jules Deelder heeft een fantastische betekenis voor deze club gehad. Dat hebben we recentelijk ook laten blijken door hem Lid van Verdienste te maken. Ik denk wel dat dit vraagstuk thuishoort op de plek waar het nu op tafel komt te liggen en dat is bij de cultuurbewakers. Laten zij er nou in eerste instantie eerst een menig over geven en dan zien we wel hoe het verder loopt."

Dat het Spartapark-Noord op dit moment niet veel meer is dan een parkeerplaats vind Van der Zwan niet zo erg: "Zodra het straks het Jules Deelderplein is zal er hier veel meer gebeuren. Jules Deelder past er hier in de buurt ook helemaal tussen omdat er hier veel meer schrijvers zijn die hun naam hebben verbonden aan een straat."

Ook over de kleur van het bordje heeft Van der Zwan al nagedacht" Het bordje moet zwart zijn met witte letter. Helemaal in de stijl van Deelder. Misschien ook nog met een paar dichtregels erop."