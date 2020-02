Hakenkruis en leuzen gekalkt op Joodse begraafplaats in Dordrecht

Op begraafplaats Essenhof in Dordrecht heeft iemand leuzen en een hakenkruis gekalkt op zeker twee graven op het Joodse deel van de begraafplaats. Dat zegt de wijkagent van Krispijn.

Op het graf is een ziekte gekalkt en staat een verwijzing naar agenten. Ook is er een swastika te zien.

Volgens de politie is de bekladding aangebracht tussen donderdagmiddag en zondagmiddag.



Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft zijn afschuw uitgesproken.



"Er hangen camera's bij de begraafplaats", laat een woordvoerder van de politie weten. "We gaan nu kijken of daar iemand op te zien is."