Flatbrand Rotterdam-Zuid: bewoners mogen terug naar huis

Vier bewoners werden opgevangen in een hotel. Een tiental anderen regelde zelf onderdak bij familie en vrienden.

De brand in de kelder van de portiekflat aan de Havikhorst in Zuidwijk veroorzaakte zoveel rookontwikkeling dat bewoners van acht woningen ingesloten raakten. Ze konden niet via het portiek naar beneden. Sommigen sprongen in paniek uit het raam. Acht mensen raakten bij de brand gewond.

"Het portiek is schoongemaakt en zal binnenkort opnieuw worden geschilderd", zegt woordvoerder Monique de Geus dinsdagavond tegen Rijnmond. "De acht woningen zelf van het portiek hebben alleen lichte rookschade."

De brandweer onderzoekt nog of de brand is aangestoken.