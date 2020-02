Uit het Rijnmond archief: Strafadvocaat Yehudi Moszkowicz

Iedere maandag- tot en met donderdagavond om 19:00 uur neemt Radio Rijnmond de tijd voor een langer gesprek. Met bijzondere bekende én minder bekende regiogenoten. Of we nemen een duik in het rijke Radio Rijnmond archíef. Zoals woensdagavond: Programmamaker Paul Verspeek maakte twee jaar geleden een uitzending met strafrechtadvocaat Yehudi Moszkowicz. Ja, de jongste telg in de beroemde familie.