RET-buschauffeur gewond na verkeersruzie

Een buschauffeur van lijn 40 van de RET is dinsdagavond gewond geraakt bij een uit de hand gelopen verkeersruzie in Rotterdam. De man kreeg rond 18:00 uur onenigheid met een automobilist.

Nadat de buschauffeur wegreed, slingerde er plotseling een voorwerp door de ruit van de bus. De chauffeur werd geraakt door het voorwerp en raakte lichtgewond. Hij hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar is volgens de politie "wel erg geschrokken". Er zijn geen passagiers gewond geraakt.

Even later wisten agenten een verdachte aan te houden. Waar de verkeersruzie tussen de RET'er en de automobilist precies over ging, is niet bekend.