Meer DNA-bewijs in moordzaak Iwona Galla

De vrouw werd in 2003 in een woning in Naaldwijk om het leven gebracht. Ze was bezig henneptoppen te knippen in een wietplantage in het huis. Politie en justitie denken dat een inbreker die de wiet wilde stelen, haar heeft gewurgd.

DNA van de 47-jarige verdachte uit Maassluis zat onder een nagel van het slachtoffer. Hij ontkent de moord. Omdat er nu nieuwe DNA-sporen van twee andere mensen zijn gevonden, laat de Haagse rechtbank uitgebreider onderzoek doen.

De advocaat van A. wil dat er een reconstructie komt van de moord. Hij denkt dat zijn cliënt op die manier vrijgepleit kan worden. Maar de rechter ziet voorlopig niets in een reconstructie. Op 20 april staat een nieuwe zitting gepland.