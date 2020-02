VIDEO: Bozenik met Jong Feyenoord fors onderuit in Heerenveen

Bozenik verliest met Jong Feyenoord in Heerenveen

Nadat Robert Bozenik afgelopen weekend in mocht vallen, stond hij dinsdagavond in de basis bij Jong Feyenoord. Tot een doelpunt kwam de Slowaakse spits niet en de beloften van Feyenoord verloren uiteindelijk met 4-1.

Naast Bozenik stonden onder andere Rick Karsdorp, Edgar Miguel Ié en Luciano Narsingh ook in de basis bij Jong Feyenoord. Het enige doelpunt van de Feyenoorders werd gemaakt door verdediger Bo de Bruijn van Jong Heerenveen die de bal in eigen doel schoot. Nieuwkomer Bozenik kwam tot een paar kansen maar wist geen enkele keer het doel te treffen.

De nederlaag is de tweede uit twee wedstrijden voor de beloften van Feyenoord in de zogeheten kampioenspoule. Vorige week was Jong Roda JC ook met 1-4 te sterk voor het tweede van de Rotterdammers.

Bekijk hierboven een samenvatting van Robert Bozenik's optreden bij Jong Feyenoord