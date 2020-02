'Als dat aggregaat van boven op de auto was gevallen, had ik hier niet meer gestaan'

De wagen staat inmiddels bij een garage in Sliedrecht, maar meer dan een 'stuk oud schroot' is het niet voor de Dordtenaar. "Die auto is voor mij nu een afgesloten hoofdstuk", zegt Spaans droogjes.



De afgelopen dagen heeft Spaans het voorval keer op keer in zijn hoofd teruggespeeld. Zo rustig als hij er nu over vertelt was hij niet altijd. "Ik heb heel wat traantjes gestort de afgelopen week. Maar ik kan er nu wel met enige afstand naar kijken."

Wachten op de klap

Spaans reed met zijn vrouw over de brug toen op de hoofdrijbaan een aggregaat losraakte van een oplegger, richting de auto van de Dordtse bestuurder. "Je hoort dan een enorme klap. Tijd om af te vragen wat dat precies was, had je niet", legt hij uit. "We werden gelanceerd als in een achtbaan. Ik verwachte nog een klap, van een aanstormende vrachtwagen ofzo. Maar die kwam niet. Na een paar doodenge seconden kwam ik tot stilstand en konden we uitstappen."

Ik verwachte nog een klap, van een aanstormende vrachtwagen ofzo. Maar die kwam niet Dick Spaans

Daarna verkeerde Spaans in een soort shock. "Het regende en het was koud", gaat hij verder. "Maar dat voelde je niet. Er kwamen mensen met paraplu's en dekens aan, maar ik had niet eens door dat het regende."

Toch kwam Spaans niet helemaal ongeschonden uit de auto. Zijn hand brak, doordat die klem kwam te zitten tussen een deel van de deur en het stuur. Hij kreeg een klap naar rechts en moest geopereerd worden aan zijn nek. Zijn vrouw maakt het, naar omstandigheden goed. "Door de klap ben ik naar rechts geslagen", zegt Spaans nog. "De klap kwam van links. Als'ie van boven was gekomen, dan was het dak ingedrukt geweest. Dan had ik hier niet gestaan."

Bizar

Spaans noemt het 'bizar' dat er dinsdagmorgen opnieuw een vrachtwagen iets was verloren. Dit keer viel er bij Ridderkerk, enkele kilometers verderop op de A16, een graafmachine van een vrachtwagen. Meerdere voertuigen reden er tegenaan. "Ja, dan lees je dat en dan denk je, wat een toeval", zegt Spaans. "Het is toch wel opmerkelijk. Je zou toch verwachten dat dit soort dingen beter vastzitten. Het gaat tenslotte om verkeersveiligheid."